Mancava un ultimo tassello per il completamento del cast di The Couple – Una vittoria per due. Era avvolto nel mistero, infatti, il nome del concorrente che avrebbe fatto coppia con Antonino Spinalbese. Al riguardo, nelle ultime ore Davide Maggio ha annunciato in anteprima chi sarà il partner dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

“Ad accoppiarsi con Spinalbese sarà Andrea Tabanelli – si legge sul noto portale -. Ravennate, classe 1990, Andrea è un ex calciatore: ha esordito nel Bellaria Igea Marina nel 2011 e l’ultima squadra in cui ha militato è il Ravenna, nella stagione 2022/2023. Ha giocato anche in Serie A con il Cagliari (2014) e con il Lecce (2018/2020). Attualmente, sul suo profilo Instagram si qualifica come DJ”.

The Couple, il cast completo

1) Brigitta Boccoli e Benedicta Boccoli

2) Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

3) Manila Nazzaro e Stefano Oradei

4) Irma Testa e Lucia Testa

5) Thais Wiggers e Elena Barolo

6) Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli

7) Danilo Milito e Fabrizio Milito

8) Laura Maddaloni e Giorgia Villa