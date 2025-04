A distanza di poco meno di una settimana dalla conclusione del Grande Fratello, Helena Prestes è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La seconda classificata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha parlato dei mesi vissuti tra le mura della Casa e del suo passato difficile.

“Sì ho sperato di vincere, devo essere sincera. Devo ancora riprendermi, sono stata dentro a una bolla per tanti mesi, non sono più abituata a fare le piccole cose quotidiane. Un passo alla volta sto riprendendo la mia vita in mano. Qui in Italia ad aiutarmi ho mia sorella, che mi sta sempre vicino. Io e lei ne abbiamo superate molte insieme, non è sempre stato facile, anche il rapporto con nostra madre, che da tempo non vuole parlarmi, da quando ho smesso di inviarle i soldi.

Ora sono molto grata, ho trovato anche l’amore, Javier è il mio sorriso quotidiano. Lo è stato nella casa e lo è ora. Io non posso fare a meno che amarlo. Lui è leale, determinato e mi sento protetta, inoltre mi fa anche ridere. Da quanto non lo sento? Da cinque minuti. Prima di entrare eravamo al telefono”.

Javier Martinez a Verissimo: "Voglio dei figli"

In studio è arrivato anche Javier Martinez, che ha speso delle bellissime parole per la sua fidanzata, dichiarando che vorrebbe dei figli da lei: “Ritrovarsi nella vita di tutti i giorni è un po’ strano. Tra noi c’è passione e tanto amore. Però è stato un processo lungo, consegnarmi così a una donna mi faceva paura e mi ero messo una corazza. Io sono un uomo con tante fragilità, non mi espongo subito, sono molto ermetico. Vedere una donna così esplosiva mi faceva un po’ paura. Però rivedendo ora le immagini capisco tutto. Anche come la guardavo all’inizio, non si guarda così un’amica. Io la amo, sono innamoratissimo di lei e spero che andrà tutto benissimo. Dei figli? Vorrei diventare padre giovane e quindi mi piacerebbe”.

Helena ha poi confessato che già mesi prima della loro storia al Grande Fratello aveva voglia di baciare Javier: “Per noi è stato un percorso intenso. Io lo volevo baciare da molto tempo e non avevo il coraggio. Non volevo fare il primo passo e poi l’ho fatto. Avere dei figli? Piacerebbe tanto anche a me, ne abbiamo parlato al GF, è stata una domanda che ci siamo fatti”.