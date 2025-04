Ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio, Deianira Marzano ha parlato della rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, svelando alcuni retroscena e le parole del manager dell’ex velina.

“Oggi ho parlato con il manager di Shaila che mi ha contattato proprio perché ci conosciamo, e mi ha detto che lei sta subendo una vera e propria ghigliottina mediatica senza aver fatto nulla. Mi ha anche mandato una foto di lei in aeroporto con un’amica. Io mi sono limitata a pubblicare quell’immagine, ma si sa che quando si condivide una foto, ognuno si sente in diritto di interpretarla a modo suo e iniziano i commenti di ogni tipo. Io mi limito a riportare ciò che mi ha detto lui, poi non so se mi abbia raccontato tutta la verità, anche perché non siamo entrati nei dettagli: lei, infatti, non era ancora arrivata a Milano.

Mi ha spiegato: ‘Noi come agenzia non siamo mai intervenuti nelle questioni personali di Shaila, tutto ciò che ha fatto è stata una sua scelta. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa storia, è stata una decisione presa esclusivamente da lei. Sicuramente ci confronteremo, ma al momento non sta bene, sta ricevendo tanti attacchi ingiusti. È dimagrita, non è serena…’”.

Le parole su Lorenzo Spolverato

“Su Lorenzo non mi ha detto nulla, ma io ho una mia teoria. Secondo me, lui sta in silenzio perché ci sono delle cose che Shaila ha scoperto e che, per lui, è meglio non tirare fuori… Non mi riferisco al discorso con Helena, ma a certi episodi del passato un po’ “colorito” di Lorenzo. Lei potrebbe aver saputo qualcosa di molto preciso, forse proprio ciò che in passato le aveva accennato sua madre. Shaila non ha dato uno schiaffo a Lorenzo in studio, purtroppo no – anche se secondo me lo avrebbe voluto eccome. Non si è fermata nemmeno alla festa dopo la finale. Durante la puntata sembrava tranquilla, non dava l’impressione di stare male, ma a quanto pare lo era eccome. Non credo che si sia trattenuta per una questione di immagine o di lavoro: probabilmente ha saputo qualcosa di grosso. E a questo punto penso che siano venute fuori alcune verità… ma non tutte”.