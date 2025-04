Il cast dio The Couple – Una vittoria per due è quasi al completo. Resta da scoprire, infatti, solo il nome dell’ultimo concorrente che farà coppia con Antonino Spinalbese.

Al reality show condotto da Ilary Blasi parteciperanno otto coppie, e le ultime due sono state annunciate nelle ultime ore da DavideMaggio.it. La prima è tutta al maschile, ed è formata dai fratelli Danilo e Fabrizio Milito. Il primo è un modello rappresentato dall’agenzia di Paola Benegas (la stessa che cura gli interessi di Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello), mentre l’altro non è conosciuto e non sembra ambire al mondo dello spettacolo. La seconda coppia, invece, è tutta al femminile ed è composta da due sportive: la judoka Laura Maddaloni, sorella di Marco Maddaloni e compagna di Clemente Russo, e da Giorgia Villa, che alle Olimpiadi di Parigi ha contribuito alla conquista della medaglia d’argento nella gara a squadre femminile per la ginnastica artistica.

A queste due si aggiungono le cinque coppie precedentemente annunciate: le sorelle Boccoli, le sorelle Testa, i neo-sposini Nazzaro-Oradei, gli ex fidanzati Carrisi-Greco e le ex Veline Thais Wiggers ed Elena Barolo. L’unica incognita è rappresentata dal partner di Antonino Spinalbese: con chi farà coppia? Il nome più accreditato è quello di Daniele Dal Moro, ex fidanzato di Oriana Marzoli nonché ex concorrente della settima edizione del GF Vip. L’imprenditore veneto, durante una recente diretta su X, lo ha lasciato intendere: “Vorrei tanto dirvi questa cosa, ma non posso dirvela, perché se ve la dico domani siamo su tutti i giornali. Vi dò un indizio, vi lancio la patata finché è calda: con la premessa che io, da qui a sei mesi, nella mia testa ho la voglia di andare a vivere a Honolulu più distante possibile dalle persone che mi rompono il c4zzo… Però, dato che non si sa mai, sapete che nella vita c’è il detto non c’è due senza tre? Ecco, non posso dirvi altro”.

The Couple, il cast (quasi) al completo

1) Brigitta Boccoli e Benedicta Boccoli

2) Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

3) Manila Nazzaro e Stefano Oradei

4) Irma Testa e Lucia Testa

5) Thais Wiggers e Elena Barolo

6) Antonino Spinalbese e ?

7) Danilo Milito e Fabrizio Milito

8) Laura Maddaloni e Giorgia Villa