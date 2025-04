Lo scorso lunedì, durante la finale della diciottesima edizione del Grande Fratello, Shaila Gatta è rientrata nella Casa per lasciare Lorenzo Spolverato. L’ex velina ha detto di essere rinsavita e ha ammesso che quella che hanno vissuto è stata una storia d’amore tossica. Da quel momento, la ballerina originaria di Secondigliano è finita nel mirino delle Shailenzo, e anche a causa di questi attacchi social si è trincerata nel silenzio, interrompendolo solo per rispondere ad un messaggio inviatole da Daniele Dal Moro, che gli chiedeva proprio conto della rottura con il modello milanese.

“Ho preso una decisione seguendo il mio istinto, basandomi su ciò che ho vissuto in prima persona e, soprattutto, ritrovando chiarezza dopo essermi allontanata un po’. So bene cosa ho passato, e trovo assurdo pensare che potrei lasciarmi condizionare dai miei fan, quando in realtà ho sempre difeso questo amore contro tutto e tutti, inclusa la mia famiglia. Certe polemiche senza senso le lascio a chi ha tempo da perdere. Ognuno faccia pace con la realtà: io ho scelto di mettermi al primo posto, finalmente in modo autentico, e continuerò a farlo d’ora in avanti. Questa esperienza mi ha insegnato tanto. Se sembro distante è solo perché ho bisogno di staccare e respirare un po’. Ringrazio di cuore chi mi è stato vicino: è questo che conta davvero. La vita si vive nella concretezza, non nelle illusioni. E per tutto quello che sto vedendo, oggi più che mai, dico grazie a chi c’è”.

Ieri sera, Shaila ha rotto il silenzio e ha detto di aver perso diversi chili: “Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buona notte”.

Nel frattempo, alcuni fan dell’ormai ex coppia hanno fatto sapere che, durante una diretta, Lorenzo ha detto: “Mi raccomando fate i bravi con Shaila e trattatela bene”.