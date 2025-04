Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Shaila Gatta sta cercando di riprendere in mano la sua vita. L’ex velina ha messo fine alla storia d’amore con Lorenzo Spolverato durante la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, dicendo di essere rinsavita e di essersi resa conto della tossicità della loro relazione. Nei giorni scorsi, la ballerina partenopea era intervenuta per replicare a chi la accusava di aver lasciato il modello milanese dopo essere stata “plagiata” da familiari, amici e dalla stessa agenzia che ne cura gli interessi. Nelle ultime ore, Shaila è intervenuta nuovamente per parlare della sua sofferenza.

Shaila Gatta, nel suo canale Instagram, ha pubblicato una foto che la ritrae mentre si pesa. La bilancia segna poco più di 51 chili. La ballerina ha parlato del momento difficile che sta attraversando e spera che gli hater la smettano di martellarla con i loro commenti carichi di cattiveria: “Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare…Non sapete cosa c'è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi…Buona notte”.

Nei giorni scorsi, l’ex velina ha assicurato di avere preso la decisione di lasciare Lorenzo Spolverato in totale autonomia, senza lasciarsi influenzare da nessuno. In un messaggio inviato a Daniele Dal Moro, che le aveva chiesto conto della rottura con il suo ex fidanzato, ha spiegato: “Ho scelto con la mia testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la mia famiglia. Questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come stanno, e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me per la prima volta come si deve, e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione”.