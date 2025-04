Circa una settimana fa, subito dopo la finale del Grande Fratello, hanno iniziato a circolare diversi rumor su ciò che sarebbe accaduto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (Grazia Sambruna ha parlato anche di un presunto schiaffo dato dall’ex velina al modello milanese). Nella serata di ieri, un video in cui si vede la ballerina partenopea in studio ha riacceso i pettegolezzi, dando adito ad altre ipotesi. Nel corso della settimana appena trascorsa si è parlato di una di Shaila dopo degli insulti da parte del pubblico: “È scappata, urlavano fuori, fuori, fuori”. In realtà, non sarebbe accaduto nulla di tutto questo.

Su TikTok e X, in queste ore sta circolando un breve video in cui si vede Shaila che muove il braccio davanti a dei ragazzi per dare loro “il 5”, e sono bastati questi pochi secondi per scatenare la fantasia di alcune Shailenzo: “Batteva il cinque per la scenetta che aveva appena fatto in casa contro Lorenzo, pensava che avrebbe funzionato”. E ancora: “Io dico solo che sembra l’imitazione del gesto di uno schiaffo”; “Eccola questa è lei poi siccome ha capito che io giochino non gli era riuscito prima fa mandare quel post all’amica e poi sparisce dai social facendosi vedere in una foto triste per far calmare le acque ma purtroppo per lei Lollo è un uragano e non sta fintamente come lei. Falsa”.

In realtà, la clip è solo uno spezzone di una lunga diretta su Instagram fatta da una persona presente in studio, in cui si vede chiaramente che Shaila e Lorenzo non si sono mai avvicinati, non c’è stato nessuno schiaffo né tantomeno una discussione. In questo breve filmato si vede la Gatta scherzare con degli amici e parlare con altri ex coinquilini. Inoltre, il presunto ceffone è stato smentito anche da Deianira Marzano, che ha rivelato di aver parlato direttamente con il manager dell’ex velina.