Lucrezia Hailè Selassiè è stata condannata in primo grado ad un anno e otto mesi – con pena sospesa – per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, l’atleta paralimpico ha ripercorso le tappe della fine della relazione con la sedicente principessa etiope.

“L’ho lasciata perché vedevo che c’erano dei comportamenti suoi che erano troppo diversi dal mio modo di vivere e di pensare. Ho capito che non c’erano i presupposti per andare avanti. Perché l’ho denunciata? So perfettamente che lei non sarebbe mai arrivata a farmi realmente del male. L’ho fatto per me stesso, per tutelare la mia persona, la mia vita, la mia libertà, la mia serenità”.

Nel corso dell’intervista, Manuel Bortuzzo ha definito la sua storia d’amore con Lulù Selassié come “una normalissima relazione tra ragazzi di vent’anni“. Si sono conosciuti nel 2022 nella Casa del Grande Fratello, ma lui avrebbe deciso di lasciarla pochi mesi dopo, a fine aprile 2023: “Vedevo che c’erano dei comportamenti suoi che erano troppo diversi dal mio modo di vivere e di pensare. Dopo che l’ho lasciata me la sono ritrovata ovunque. Telefonate, messaggi, ma anche fisicamente: dove io andavo, lei si presentava. E tutte le volte le ribadivo che non l’avevo lasciata per un’altra donna, ma proprio perché volevo chiudere con lei. Niente: continuava a non farsene una ragione”.

Manuel Bortuzzo: "Lulù mi diceva 'ti ammazzo'"

E ancora: “Quando nelle discussioni mi diceva ti ammazzo, non ho mai pensato che realmente lo avrebbe fatto. Non era quello a farmi paura. Piuttosto mi angosciava quando lo diceva su se stessa, mi faceva pesare una specie di ricatto psicologico. Anche quella è una forma di violenza. Siamo arrivati ad un punto in cui mi sono reso conto di non riuscire più da solo a gestire questa situazione. Ho fatto ricorso al tribunale e ho ottenuto la misura cautelare di allontanamento. L’ho fatto per me stesso, per tutelare la mia persona, la mia vita, la mia libertà, la mia serenità. Lungi da me l’idea di fare del male a quella persona alla quale a suo tempo ho voluto veramente molto bene”.

Il nuotatore ha poi parlato dello schiaffo ricevuto da Lulù: “Dalla violenza verbale si è passati alla violenza fisica. Ora io, vista la mia disabilità, mi trovo su una sedia a rotelle, nonostante ciò sono sicuramente grande, sono alto 1,95. Non è che non mi sappia difendere da uno schiaffo. La presi per un polso la accompagnai alla porta dicendole che ci saremmo visti in tribunale”.

La reazione di Clarissa e Jessica Selassiè

Clarissa e Jessica, che avrebbero vissuto da vicino la relazione della sorella con Manuel, hanno pubblicato sui social foto e video in compagnia del nuotatore risalenti a novembre 2023, ovvero diversi mesi dopo la data che lui indica come termine della loro storia d’amore.

Jessica ha anche risposto ad una giornalista Rai che aveva ipotizzato che Lulù avesse fatto tutto per hype e fama: “Sì sì, hai proprio ragione! Talmente in cerca di fama che è stata nascosta per tre anni, mentre veniva massacrata di insulti e parolacce sui social. Ma certo, la fama si cerca così, restando in silenzio e lasciandosi distruggere in pace, no? Ci vuole del genio a sparare una cavolata del genere in diretta, su una rete nazionale, durante un programma RAI”.