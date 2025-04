Ne Vedremo delle Belle, show condotto da Carlo Conti, sarebbe dovuto durare cinque puntate. Tuttavia, a causa degli ascolti bassi chiuderà alla quarta. La prossima, quella di sabato 12 aprile, sarà infatti l’ultima puntata ad andare in onda. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

“Chiude in anticipo Ne Vedremo Delle Belle. L’ultima puntata dello show del sabato sera con Carlo Conti e dieci showgirl per mancanza di show andrà in onda sabato 12 aprile. La finalissima era inizialmente prevista il sabato successivo. Fatali gli ascolti flop crollati al 13% di share. La chiusura in anticipo non avrebbe però preoccupato i piani alti della Rai, dicono. 'Fonti Rai minimizzano: si è trattato di un esperimento, chiusura legata anche alla concomitanza con la Pasqua'".

Ne Vedremo Delle Belle, la classifica generale

Pamela Prati: 54 punti

Lorenza Mario: 51 punti

Carmen Russo: 43 punti

Laura Freddi: 42 punti

Matilde Brandi: 41 punti

Angela Melillo: 38 punti

Adriana Volpe: 37 punti

Valeria Marini: 32 punti

Patrizia Pellegrino: 27 punti

Veronica Maya: 25 punti