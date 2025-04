Questa sera debutta in prima serata su Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

The Couple, diretta h24 come al Grande Fratello

Dal giorno successivo alla messa in onda della prima puntata, sarà possibile seguire l’avventura delle otto coppie da Mediaset Extra con la diretta no-stop quotidiana (anche su sito e app Mediaset Infinity) dalle 9 di mattina alle 6 della mattina successiva. Finestre live anche su La5 intorno alle 14, alle 19 e alle 2 di notte.

The Couple manterrà inoltre gli spazi del GF su Canale 5 dal lunedì al venerdì, con la mini-striscia in onda prima di Beautiful e il daytime alle 16,40 dopo Amici. Su Italia 1, invece, il reality si inserirà alle 13 tra Studio Aperto e Sport Mediaset, e alle 18,10 circa prima del notiziario della sera. Le puntate serali condotte da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Francesca Barra, giornalista e scrittrice, e Luca Tommasini, coreografo di fama internazionale, saranno replicate su La5 24 ore dopo.

Prima puntata: lunedì 7 aprile 2025 alle 21,20 su Canale 5

Streaming live e on demand: disponibile su Mediaset Infinity

Durata: dalle 21,20 alle 00,15 circa

Replica: martedì 8 aprile alle 21,30 su La5 (canale 30)

Dirette 24 ore su 24: da martedì 8 aprile su Mediaset Extra (canale 55)

Finestre live quotidiane:

Canale 5: alle 13,45 e 16,40

La5: alle 14,00, 19,00 e 02,00

Italia 1: aggiornamenti alle 13,00 e 18,10

Come funziona il televoto di The Couple

Il televoto di The Couple è un elemento fondamentale. I telespettatori possono votare via SMS al numero 4770004 (costo 0,16 euro IVA inclusa). Le tipologie di voto includono:

Chi vuoi eliminare?

Chi vuoi salvare?

Chi vuoi che entri?

Regolamento televoto:

1 voto per utenza per sessioni < 24h

Fino a 50 voti settimanali

L’utente riceverà SMS gratuito in caso di superamento del limite

Le coppie partecipanti dovranno affrontare prove settimanali in diretta e in esterna; accumulare chiavi strategiche; superare eliminazioni via televoto e nomination tra concorrenti; rimanere uniti fino alla fine, perché solo una chiave aprirà il forziere da un milione di euro.

The Couple, il cast completo

1) Brigitta Boccoli e Benedicta Boccoli

2) Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

3) Manila Nazzaro e Stefano Oradei

4) Irma Testa e Lucia Testa

5) Thais Wiggers e Elena Barolo

6) Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli

7) Danilo Mileto e Fabrizio Milito

8) Laura Maddaloni e Giorgia Villa