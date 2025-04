Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Helena Prestes, reduce dall’avventura al Grande Fratello. La modella brasiliana, oltre a parlare della sua esperienza nel reality show e dell’amore con Javier Martinez, ha anche raccontato di aver vissuto una relazione tossica. L’ex gieffina ha svelato di essere stata vittima di violenza fisica: uno suo ex fidanzato le ha dato un calcio talmente forte da provocarle la rottura del coccige.

“Ho sofferto molto per amore nella mia vita. Anche l’ultima separazione mi ha ferita, perché avevo grandi aspettative. Poi ho avuto un ex che è stato un po’ violento. Mi ha rotto anche il coccige. Mi ha detto un forte calcio. Prima che io andassi a Londra, stavo andando a fare la Fashion Week. Non l’ho denunciato. Però l’ho lasciato dopo aver capito. Dayane Mello mi ha aiutata tanto, è venuta a casa mia un giorno e mi ha vista molto male. Lei è molto empatica. È venuta e ha detto, ‘tu non stai bene devi fare qualcosa’. E io non riuscivo a raccontarlo a nessuno.

Con Dayane c’è un grande rapporto, la conosco da quando eravamo ragazzine. Quel giorno è venuta ha visto che non stavo bene e mi ha detto ‘ma cosa stai facendo? Dov’è la ragazza che ho conosciuto? Come mai permetti tutto questo?’. E ho visto che quel rapporto non mi faceva bene e l’ho lasciato.

Sono andata in Turchia a lavorare e siamo rimaste bloccate durante la pandemia. È stato un caso, quindi tre mesi sono rimasta lì ferma. E poi quando sono tornata l’ho lasciato. Da quel giorno io non l’ho più rivisto. Io non sono andata in ospedale perché sono andata a Londra a lavorare e non riuscivo nemmeno a sedermi in aereo. Dovevo stare in piedi. Però dovevo lavorare. Quindi ho camminato con dolore, ho fatto le sfilate con dolore. Adesso sorrido e racconto quello che mi è successo con più serenità perché ho superato tutto quello che mi è successo”.

Helena Prestes fa chiarezza sull'ex violento

Dopo la messa in onda dell’intervista a Verissimo, molti fan di Helena Prestes hanno ipotizzato che l’ex violento potesse essere Carlo Motta, e per questo la modella brasiliana è intervenuta smentendo: “Volevo innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno guardato e ascoltato con attenzione. Ci tengo a precisare che l’aggressione di cui ho parlato non riguarda in alcun modo la mia ultima relazione quella con Carlo. Mi riferivo, invece, a una relazione precedente, durata otto anni, con una persona che preferisco non nominare. Oggi, per fortuna, sono in un rapporto sano, sereno e molto felice. Con Javier sto costruendo qualcosa di bello, vivo il presente con lui con grande gioia. Grazie mille”.