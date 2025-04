Con un messaggio inviato sul suo canale broadcast su Instagram, due giorni fa Shaila Gatta ha chiesto ai suoi fan di moderare parole e giudizi perché non sta bene e ha mostrato di essere anche dimagrita. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha pubblicato una foto sulla bilancia dicendo di aver perso peso: “Ho perso dei kg, ma anche pezzi di me in questo periodo”.

A distanza di poco più di una settimana dalla finale del reality show, Shaila è tornata sui social con un filmato. La ballerina napoletana ha detto che questo per lei è un momento di estrema vulnerabilità, e ha aggiunto che non vuole fingersi di essere forte di che preferisce mostrarsi per ciò che è adesso.

“Ciao amici, cucciolini miei adorati, come state? Io sono in un momento abbastanza vulnerabile della mia vita, molto vulnerabile, insomma diciamo che c’è il lavoro che mi aiuta, questo sicuramente mi agevola tanto, quindi stasera ho un evento e troverò il modo di coprire queste occhiaie che invadono la mia faccia e niente, vi volevo dare un bacio, mi sembrava giusto farmi vedere dopo tanto tempo così per come sono, senza sovrastrutture, senza impormi per forza di essere forte, quando in realtà la vera forza è anche mostrare la nostra vulnerabilità. Vi bacio tutti, cucciolini, vi amo”.