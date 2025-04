Ieri sera, al termine della prima puntata di The Couple, i concorrenti hanno ricevuto il benvenuto con un banchetto luculliano e, durante le loro prime ore all’interno di quella che Ilary Blasi ha ribattezzato come la “Casa delle Coppie”, hanno parlato delle loro vite e anche delle loro esperienze televisive.

Mentre chiacchierava con Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese ha rivelato che non avrebbe rifatto un altro reality lungo come il Grande Fratello, e che proprio la limitata durata del nuovo programma l’ha convinto ad accettare. L’hairstylist ha però confessato che inizialmente gli autori gli avevano detto che lo show sarebbe andato in onda per sei settimane, e che solo in seguito ha scoperto che si era allungato di due (è dunque ipotizzabile che finirà il prossimo 2 giugno). Antonino ha poi assicurato che quando ha accettato la proposta non era nemmeno a conoscenza del montepremi da un milione di euro, e che non è stato quello a farlo accettare.

Antonino Spinalnese rivela la durata di The Couple

“Io sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia. La bimba è sveglissima, prende il latte da sola, fa tutto da sola, si cerca le cose da sola e pensa che ha solo quattro anni. Lei poteva essere l’unico motivo di un mio no a partecipare. Però quando mi hanno detto che erano sei settimane ho subito detto ok, che vuoi che sia, contro i sei mesi dell’altro programma. Anche se poi ho scoperto che non sono sei ma otto settimane da contratto. Poi non è nemmeno detto che io arrivi in finale. Non è che parto con quell’idea, per quanto ci possa credere.

Prima ho accettato quando mi hanno detto la durata e poi mi hanno detto del montepremi. Ho accettato solo per quanto dura, non potevo rifare un programma che durava tanti mesi, sono già stato lontano da mia figlia per troppo tempo. Io sono anche un po’ possessivo con lei, nell’averla con me, tenerla, coccolarla, stringerla. Sapendo quante erano le puntate ho detto ok lo faccio”.