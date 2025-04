Non sono passate neanche 48 ore dall’ingresso dei concorrenti nella Casa di The Couple che è già scattata la prima censura da parte della regia. Ma procediamo con ordine.

Lunedì 7 aprile ha esordito su Canale 5 The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e il suo ex Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e sua sorella Lucia, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, e Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista, e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.

Proprio Antonino Spinalbese, dopo aver spoilerato quanto durerà il reality, si è reso protagonista di un gesto che ha costretto gli autori ad intervenire. Mentre si trovava in camera dopo aver fatto la doccia, l'ex vippone ha sollevato l’accappatoio e ha iniziato a spruzzarsi il deodorante sulle sue parti intime. Proprio in quel momento è arrivato il tempestivo intervento della regia, che ha inquadrato la parte della stanza vuota.