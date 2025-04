Lunedì sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e sua sorella Lucia l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.

Nonostante siano trascorse poco meno di 24 ore dall’ingresso nella Casa dei concorrenti, ci sarebbe già stato un bacio. O almeno, è ciò che ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano: “A The Couple due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei, che non farebbe i salti di gioia”. Al momento non è chiaro se ci sia stato o meno questo bacio e soprattutto tra chi.