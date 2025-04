A distanza di una settimana dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, le luci della Casa più spiata d’Italia, spente da Jessica Morlacchi e Helena Prestes, sono tornate a riaccendersi per accogliere le otto coppie di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che ha debuttato lunedì sera su Canale 5.

La “location” – così definita dalla conduttrice – è stata chiaramente modificata: nuova carta da parati, piante, moquette, lampade e sedie. Ma non solo. I più attenti, infatti, hanno notato la presenza dei microfoni posizionati sopra i letti. Una scelta condivisa da tutti i telespettatori, visto che durante le ultime edizioni del Grande Fratello i concorrenti si rintanavano sotto le coperte senza indossare il microfono per non farsi ascoltare.

The Couple, il lapsus di un autore: "Helena in confessionale"

Anche se il Grande Fratello ha lasciato spazio a The Couple, sembra proprio che alcune presenze continuino a farsi sentire tra le mura della Casa. Nella giornata di ieri, infatti, un momento particolare ha fatto sorridere il pubblico e scatenato i commenti sui social. Un autore ha infatti chiesto a Helena Prestes di andare in confessionale. Un lapsus che non è passato inosservato e ha suscitato ilarità nei telespettatori

Nel frattempo, al termine della prima puntata, le sorelle Boccoli si sono appartate in cucina con Antonino Spinalbese. e Brigitta si è lamentata per degli strani odori: “Lo sentite vero? Ma qui c’è un cattivo odore. Ma è odore di fogna!”. Guardando la sorella, Benedicta ha risposto: “Eh vabbè è normale, quelli sono stati sei mesi qui dentro, era lo stesso posto”. Brigitta ha replicato facendo notare la cucina usurata, tra graffi e segni evidenti di utilizzo: “Sì ma lo sapevo, ma si vede, infatti questa cucina è vecchia. Guarda qui questo… e guarda lì la piastra”. Spinalbese ha cercato di minimizzare: “Vabbè normale, comunque in salone non c’è questa puzza, è solo qui, ma andrà via”.