Dopo sei mesi caratterizzati da continui tira e molla, rotture e ritorni di fiamma, Shaila Gatta ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello. Con ogni probabilità, la settimana trascorsa lontana dall’ormai ex fidanzato fuori dalle mura della Casa ha consentito all’ex velina di valutare in maniera lucida una relazione che lei stessa ha definito “tossica”.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi (clicca QUI per leggerla), Shaila Gatta ha parlato di “amore tossico e narcisistico”, e ha dato a Lorenzo del “manipolatore”. La ballerina partenopea ha anche rivelato di non aver più sentito Spolverato dopo la finale del Grande Fratello, e ciò per lei è la conferma del fatto che i sentimenti del modello milanese non fossero genuini. La Gatta ha poi spento definitivamente le speranze di chi crede che lei e Lorenzo possano tornare insieme. Non è mancato anche un riferimento a ciò che Shaila ha vissuto con Javier Martinez ad inizio reality.

“Se si è fatto vivo o ho avuto modo di sentirlo dopo il GF? No, no, no, zero. Non l’ho mai più sentito. Se mi dispiace? No, questo mi conferma quello che penso, che il suo è stato un amore narcisistico. Io a un certo punto ho pensato che amandolo penavo di poterlo cambiare, ma certe persone non cambiano… mai!

Lorenzo mi ha ricordato cose vecchie, mentre Javier mi stava facendo vivere qualcosa di nuovo e infatti gli dicevo che era un ragazzo buono. Come mai ho scelto il ragazzo “per male”. Forse perché con lui mi sentivo più a casa, per le ferite aperte. […] Ma adesso è finita. Ora so che quell’amore non è quello adatto a me. Chi è Lorenzo? Anche lui è vittima di sé stesso e se non curerà quella parte di lui non amerà mai nessuno. Se avessi fatto il GF da sola mi sarei potuta vivere con più spensieratezza questa bellissima esperienza. In ogni caso ho ricevuto una dura lezione. Per Lorenzo prima di me veniva il gioco”.