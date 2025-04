Nelle prime 24 ore di permanenza nella Casa di The Couple, Manila Nazzaro ha parlato più volte delle sue amiche, le cosiddette “Highlinder”, Angela Melillo, Matilde Brandi e Milena Miconi. Ieri pomeriggio, l’ex Miss Italia (che potrebbe aver ammesso il tradimento a Lorenzo Amoruso) ha detto: “Appena mi succede qualcosa io devo subito dirla a loro e loro mi danno consigli e io mi fido molto”. Manila ha spiegato che questo legame così forte con le sue amiche è nato quando non erano più delle adolescenti.

Durante alcune confidenze con Laura Maddaloni, la Nazzaro ha rivelato che nel mondo dello spettacolo c’è molta rivalità, e anche lei, la Melillo, la Miconi e la Brandi all’inizio si guardavano con diffidenza: “Anche nel nostro ambiente sesso c’è rivalità o anche competizione. Per esempio, io con delle mie più care amiche, sto parlando con Milena Miconi, Matilde Brandi, Angela Melillo, cioè noi ci siamo rincontrate avanti con l’età, quando abbiamo, in qualche maniera… posso dirlo, un po’ deposto le armi, facendo tutte lo stesso lavoro. La competizione c’era, che comunque è una cosa naturale e anche sana, ma il nostro lavoro, in qualche maniera ci faceva guardare in maniera scettica l’una con l’altra”.

E ancora: “Io ho vinto Miss Italia 25 anni fa e poi ho cominciato a lavorare in tv come loro e quindi frequentavo lo steso ambiente. Se in altri settori non c’è competizione? Oddio, dipende dalle persone. Posso dirti, anche tra di noi c’è stata sempre una grande competizione, però sana, di grande rispetto, ma quando proprio poi la vita ci ha avvicinato, perché abbiamo avuto gli stessi dolori, poi la vita è sempre quello, gira e rigira. Io non sono cresciuta con loro, io sono arrivata a Roma 20 anni fa, quindi comunque ci siamo avvicinate dopo”.