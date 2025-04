Durante le prime settimane della diciottesima edizione del Grande Fratello, andata in archivio con la vittoria di Jessica Morlacchi, c’è stato un breve flirt tra Shaila Gatta e Javier Martinez che, però, non ha avuto un seguito in quanto l’ex velina, durante la trasferta la Gran Hermano, ha iniziato una relazione con Lorenzo Spolverato.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, è stata la stessa ballerina partenopea a parlarne: “[…] Lorenzo mi ha ricordato cose vecchie, mentre Javier mi stava facendo vivere qualcosa di nuovo e infatti gli dicevo che era un ragazzo buono. Come mai ho scelto il ragazzo ‘per male’. Forse perché con lui mi sentivo più a casa, per le ferite aperte. […] Ma adesso è finita. Ora so che quell’amore non è quello adatto a me. Chi è Lorenzo? Anche lui è vittima di sé stesso e se non curerà quella parte di lui non amerà mai nessuno. Se avessi fatto il GF da sola mi sarei potuta vivere con più spensieratezza questa bellissima esperienza. In ogni caso ho ricevuto una dura lezione. Per Lorenzo prima di me veniva il gioco”.

Intanto, nelle ultime ore non è passato inosservato un like che Shaila Gatta ha piazzato al seguente commento: “Effettivamente, Javier capisco perché non riesci a superare il suo palo”. La mossa social dell’ex velina ha scatenato la reazione dei fan di Javier Martinez. “Aiutatemi a dire ridicola”, ha commentato un utente. E ancora: “E’ imbarazzante”; “Shaila, io ti sto difendendo dagli insulti, ma tu dovevi aver capito... fare gli stessi errori non ti aiuta. Guarda avanti non indietro”; “Sta solo rosicando, ve lo dico io”.