Ieri c’è stato un incontro a sorpresa tra Shaila Gatta e una sua ex - seppur per brevissimo tempo - coinquilina. L’ex velina, infatti, si è mostrata sui social in compagnia di Maica Benedicto, ex concorrente del Gran Hermano che ha trascorso alcune ore nella Casa del Grande Fratello, salvo poi tornare in Spagna. “E’ venuta Maica a trovarmi, che bellezza”, ha detto la ballerina napoletana in un video che ha condiviso tra le sue Instagram stories. Con loro c'era anche Antonella Fiordelisi, amica della ballerina partenopea nonché ex gieffina.

L’influencer campana, così come Shaila Gatta, ha vissuto l’esperienza del Grande Fratello durante l’ultima versione VIP del reality show. All’epoca, la Fiordelisi iniziò una relazione con Edoardo Donnamaria che, tra alti e bassi, giunse però al capolinea nel giugno del 2023, a distanza di circa due mesi dalla conclusione del reality show. Ecco perché, Antonella conosce bene la pressione, e in particolare quella dei fan, quando si parla di storie d’amore che assumono inevitabilmente connotazioni mediatiche. La stessa pressione a cui è sottoposta Shaila, reduce dalla rottura con Lorenzo Spolverato. E’ stata proprio l’ex velina a decidere di chiudere con il modello milanese dopo essersi resa conto della tossicità del loro rapporto. Tuttavia, in questi giorni la Gatta è oggetto di critiche feroci da parte di alcuni fan dell’ormai ex coppia, che le stanno rimproverato di aver scaricato Lorenzo quando lui si stava giocando la vittoria del GF.

Al riguardo, Ilaria Galassi si è schierata dalla parte di Shaila, e lo stesso ha fatto anche la Fiordelisi. L’ex vippona ha infatti condiviso sul suo canale Instagram una foto in compagnia dell’ex velina, aggiungendo la seguente didascalia: “E' arrivato il momento di dire basta all'odio pubblico, al fango, allo stalking sui social, alla gogna. Imparate a immedesimarvi negli altri una volta per tutte”.