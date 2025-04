Ilaria Galassi si è schierata dalla parte di Shaila Gatta nella vicenda che vede coinvolta quest’ultima in merito alla decisione di lasciare Lorenzo Spolverato. Con ogni probabilità, la settimana trascorsa lontana dall’ormai ex fidanzato fuori dalle mura della Casa del Grande Fratello ha consentito all’ex velina di valutare in maniera lucida una relazione che lei stessa ha definito “tossica”. Tuttavia, negli ultimi giorni la ballerina napoletana ha ricevuto tantissime critiche per aver scaricato il modello milanese durante la finale del reality show, proprio mentre era ancora in lizza per la vittoria.

Ecco perché, nelle scorse ore, Ilaria Galassi ha pubblicato tra le sue Instagram stories una storia dedicata a Shaila Gatta con l’obiettivo di infonderle coraggio e autostima. L’ex volto di Non è la Rai ha condiviso una breve clip relativa ad una loro chiacchierata nella Casa del GF. Nel video, Ilaria racconta a Shaila che suo figlio Rocco è rimasto piacevolmente colpito dall’ex velina: “Lo sai cosa mi ha detto Rocco mio figlio prima di entrare? Mamma lei è bellissima. Sai cosa mi trasmette quella ragazza? Coraggio! E io l’ho constatato!”.

La Galassi ha poi aggiunto la seguente didascalia: “Shaila non dimenticare mai queste parole. Sei coraggiosa. Oggi, domani, sempre. Il coraggio non è essere forti davanti a tutti, è restare te stessa anche quando il mondo ti chiede di cambiare. Tienilo stretto questo coraggio perché è la tua verità più bella”.