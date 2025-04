Giulia Salemi è stata ospite di Boom, il format di Alfonso Signorini. L’influencer italo-iraniana è tornata nuovamente con Non lo faccio x moda, il suo podcast giunto alla seconda stagione.

“Saranno dieci puntate, adesso abbiamo iniziato a riprendere. C’è stata Aurora Leone dei The Jackal. Prossima puntata sarà molto interessante perché introduco le puntate di coppia. Avrò Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, una ragazza molto brava, in gamba, un’attivista con tanto da raccontare, affiancata al professor Tamburello che è uno psicologo diventato viralissimo grazie a un meme su TikTok. Un’accoppiata secondo me mai vista. Poi avremo il mondo della musica. Ci sarà Noemi, Sarah Toscano… Poi verrà a trovarmi anche Aurora Ramazzotti. Insomma ne vedremo delle belle”.

Giulia ha poi raccontato come procede la vita de neo mamma con il piccolo Kian, nato dalla relazione con Pierpaolo Pretelli: “Va bene! Un amore! È diventato un tortellino! Pier va in giro per Milano con il passeggino ipertecnologico. Un papà 2.0. Ci divertiamo!”.