Shaila Gatta è tornata a parlare della sua decisione di chiudere la relazione con Lorenzo Spolverato. L’ex concorrente del Grande Fratello, che ha lasciato in diretta il modello milanese durante la finale del reality show, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi.

Shaila Gatta, le sue parole sulla rottura con Lorenzo Spolverato

"Prima di tutto, per lui c’era il GF”, ha detto la ballerina napoletana, che poi ha aggiunto: “Ho scelto io di stare con lui, sì. ma lui, narciso e insicuro, mi ha punita con il silenzio e mi ha fatto sentire sbagliata. Non è la prima volta che mi capita […] Alla fine scegliamo noi. Quindi, una parte di responsabilità è mia. Però, allo stesso tempo, dico anche che ci sono persone che fanno del male e ne sono consapevoli. Dico sempre che le relazioni dovrebbero essere un incontro dove si fa un passo indietro con l’ego e uno avanti nel compromesso”.

Poi Shaila ha proseguito: “Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di me. E sono ricaduta in schemi vecchi. Tanto è vero che la prima settimana a Lorenzo ho proprio detto: ‘Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare, non so perché’. Intanto, Javier mi mostrava qualcosa di nuovo. E a lui dicevo: ‘Sei un ragazzo perbene’. Perché ho scelto il ragazzo ‘per male’? Avendo delle ferite aperte, mi sentivo più a casa con Lorenzo. E poi sono cominciati gli alti e bassi. La cosa più brutta è stata il suo silenzio punitivo. Non lo auguro a nessuno: l’amore è dialogo”.

E ancora: “La reazione che ho avuto durante la finale, è dovuta al fatto che persone manipolatorie – che non sanno ascoltarti, ma prendono informazioni per usarle a loro vantaggio – mi hanno spinta a dire: ‘Dato che qui è nata, finisce qui’”.

E su un possibile ritorno di fiamma, l’ex velina ha detto: “Beh, ma guardi che l’amore, un amore forte e viscerale, non si dimentica in due secondi. Però so che quell’amore non è quello adatto a me. E che le persone non cambiano. Sono delusa e arrabbiata. Per me la rabbia è naturale. Per quanto mi riguarda quei suoi silenzi punitivi erano insopportabili. Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità... Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata e anche sminuita. E mi ci sento ancora: oggi sono umiliata. Ancora. E criticata. Ancora.

Mi viene detto e scritto che sono io la manipolatrice, che ho preso in giro tutti. Che ho preso in giro lui. Invece, ho subito. Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima”.

Shaila ha concluso: “Se avessi fatto il Grande Fratello da sola mi sarei potuta vivere con più spensieratezza un’esperienza bellissima. In ogni caso, ho ricevuto una grande lezione. Lorenzo è una persona insicura, vittima anche lui di sé stesso. E finché non curerà questa sua parte, non amerà nessuno. Per lui c’era il gioco, e c’è sempre stato solo il gioco. Se ho avuto modo di sentirlo? No, no, no. Non l’ho mai più sentito. E ciò mi conferma quello che pensavo, che il suo è un amore narcisistico”.

Shaila Gatta, spuntano due messaggie di una sua amica contro Lorenzo Spolverato

Nel frattempo, nelle ultime ore è diventato virale sui social lo screenshoot di un presunto messaggio di un’amica di Shaila Gatta risalente allo scorso gennaio, nel quale la persona in questione farebbe affermazioni poco piacevoli su Lorenzo Spolverato. “Certo, a che gli serve uno così. Almeno fosse ricco, non tiene manco un euro”, si legge. Ma non solo, la stessa amica avrebbe chiesto ad un utente di realizzare “un edit con tutte le schifezze che ha fatto Lorenzo a Shaila fino ad oggi”.