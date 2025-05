Ieri sera ha preso il via la diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha visto debuttare alla conduzione Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nelle vesti di opinionista. A guidare i naufraghi in Honduras c’è invece Pierpaolo Pretelli. La prima puntata della nuova edizione del celebrity survivor è stata vista da 2.039 telespettatori, con uno share pari al 18,9%.

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 7 maggio riportati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, mercoledì 7 maggio 2025, su Rai1 la cerimonia di consegna dei David di Donatello ha interessato 1.451.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 la prima puntata dell’Isola dei Famosi ha conquistato 2.039.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 il finale di Mare Fuori 5 intrattiene 766.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Jason Bourne incolla davanti al video 927.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.508.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 897.000 spettatori (6.7%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 933.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 482.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove E’ già ieri raduna 324.000 spettatori (1.9%)