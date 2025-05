Raimondo Todaro torna in pista a Sognando Ballando con le Stelle, il format dedicato all’amatissimo dancing show di Milly Carlucci che andrà in onda venerdì 9 maggio su Rai Uno, per celebrare il suo ventesimo anniversario.

A giudicare ci sarà la giuria del programma, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Per quanto riguarda le “stelle” che balleranno sul palco di Ballando ci sono: Hoara Borselli, vincitrice della prima edizione, Emanuele Filiberto, Nathalie Guetta e Federica Pellegrini. E ancora, Iva Zanicchi, Gabriel Garko e Wanda Nara.

In occasione della conferenza stampa di Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SuperGuidaTV, ed ha parlato di tre momenti fondamentali che hanno segnato il programma: “Il programma è stato una novità quando è nato, ha segnato un nuovo modo di fare televisione su Raiuno perché fino a quel momento non c’era un talent. Ballando con le Stelle è diventato con il tempo il grande talent di Raiuno. Noi stessi abbiamo cambiato poi pelle perché quando è arrivata Giusy Versace che ha portato il tema della disabilità c’è stato un cambio di rotta. Quando poi sono arrivate le storie di Lea T o di Vittoria Schisano o quando abbiamo fatto la same-sex dance ci siamo immersi nella società reale. E’ bello sognare però è anche bello raccontare che il mondo in cui viviamo è fatto di tante realtà diverse che a volte vengono viste con pregiudizio solo perché non le conosciamo".

Poi, la conduttrice ha parlato anche del ritorno in pista di Raimondo Todaro e ha svelato se sarà presente anche durante la prossima stagione di Ballando: “Credo che Raimondo Todaro si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti perché fa parte della nostra storia”.

Infine, Milly ha confermato la notizia che vedrebbe Francesco Totti come super ospite: “Il sì di Francesco è arrivato per sfinimento perché sono 20 anni che gli chiedo di venire a Ballando con le Stelle. Noi abbiamo firmato il contratto ma prima di dire che c’è Francesco dobbiamo vederlo attraversare quella porta e vederlo passare su questa pista. Sono scaramantica”.