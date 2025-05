Lo scorso giovedì, dopo l’annuncio della chiusura di The Couple, Bastian Muller è passato a prendere Ilary Blasi a Milano e l’ha portata a Villa d’Este, esclusiva location sul lago di Como. Poi, durante un giro in barca, si è inginocchiato davanti alla sua amata, ha tirato fuori un anello e le ha fatto la proposta di matrimonio. Stando a quanto rivelato da Chi Magazine, la conduttrice “aveva un’espressione molto sorpresa, con un sorriso di commozione che le ha illuminato il volto”. Dopo l’anello è arrivato anche il bacio, immortalato dai fotografi presenti sul lago. Poi, Ilary ha preso il viso di Bastian tra le mani e gli ha sussurrato la sua risposta all’orecchio.

Ilary Blasi e la storia con Bastian Muller

“Com’è nata la storia? Ero sola da quattro mesi e non pensavo minimamente di trovare un fidanzato – ha raccontato Ilary Blasi a Verissimo -. Eravamo nel lounge di una compagnia aerea, lui mi ha attesa fuori dalla toilette e si è presentato. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi. Mi ha chiesto il profilo Instagram, e da lì è iniziato tutto. Una cartomante mi aveva anticipato che a New York avrei incontrato l’uomo della mia vita. Ed è successo proprio all’ultimo secondo, mentre aspettavo il volo di ritorno per l’Italia. Chiamalo caso, colpo di fortuna. Lui mi fa sentire unica. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me.

Questi due anni insieme sono volati. Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte. È stata una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto. Poi è stato accolto bene nella mia famiglia, sono tutti pazzi di lui. Lui è paziente con me, io sono una rompiscatole. Come definirei la nostra coppia? Molto bilanciata e Bastian mi rende molto felice. Con lui sto bene e soprattutto mi sento tanto sicura. Mi imbarazzo tanto a parlare di noi, però posso dire che sono serena”.