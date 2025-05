Di recente si è vociferato di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, poi smentita da una paparazzata del settimanale Chi, che li aveva “pizzicati” mano nella mano intenti a godersi una passeggiata. Tuttavia, l’idillio tra i due sembra essere durato poco e, come riportato da MowMag, la Ferragni e Tronchetti Provera ora sarebbero più lontani che mai.

“Chiara Ferragni avrebbe scelto di chiudere la porta, stavolta senza lasciare spazio a fraintendimenti - si legge sul sito -. La fine di una storia che non vorrebbe neanche commentata nel racconto pubblico. Anche se è inevitabile, vista la notorietà dei due protagonisti e di quello che, in particolare lei, rappresentano nell’ambito del gossip italiano”.

E ancora: “Sembra stanca di recitare, ancora una volta (dopo il matrimonio naufragato con Fedez), in una favola che non esisteva. Ed è pronta a lasciarsitutto alle spalle. Con una normale ondata di incertezze che la faranno riflettere su come tutto possa, in un attimo, dissolversi”. Per questa ragione sarebbe “incazzatissima e non ne vuole parlare più”, come riportato da fonti vicine all’imprenditrice digitale.

A confermare la fine della relazione tra Chiara e Giovanni è stato anche Gabriele Parpiglia, che ha raccontato di aver incontrato a Milano proprio Tronchetti Provera, sempre più lontano dalla Ferragni, la quale ha festeggiato il compleanno con amici e parenti, ma senza quello che fino a poco tempo fa era il suo compagno: “In Largo Treves a Milano chi ho appena incrociato? Giovanni Tronchetti Provera. Mi ha letteralmente attraversato la strada, era con due amici (un uomo e una donna). Lontano dal cuore, lontano dalla Ferragni che festeggia senza di lui. Capolinea?”.