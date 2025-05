Ieri, lunedì 12 maggio, la piccola Celine Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ha compiuto 2 anni. Per festeggiare, la 24enne influencer le ha fatto trovare al suo risveglio una torta. Assente, invece, il dj ligure, che non ha potuto partecipare alla festa a causa del divieto di avvicinamento che gli è stato imposto nell’ambito dell’inchiesta per stalking ai danni dell’ex compagna.

“La mia nanetta compie oggi 2 anni”, ha scritto Sophie sui social. L'influencer ha raccontato di aver preparato la notte prima il dolce preferito della figlia, una torta margherita: “Le sto preparando la sua torta preferita così domani mattina si sveglia con una bella sorpresa prima di andare a scuola”. Celine ha festeggiato il compleanno con i compagni in classe, mentre per il weekend la mamma ha organizzando una festa a tema Hello Kitty con tutti gli amici.

“Due anni fa nasceva la bimba più bella del mondo, la mia bambina. Sei la gioia e l'innocenza”, ha scritto invece Alessandro Basciano nelle sue Instagram stories. L’ex gieffino ha dedicato parole anche alla Codegoni: “L'innocenza della tua tenera età che traspare in quegli occhi uguali a quelli della tua mamma, ma con lo sguardo del tuo papà”. Poi ha aggiunto: “Arriverà presto il tempo dove avremmo il nostro per viverci e goderci i momenti. Proprio come l'ultimo giorno prima di partire. Sei la forza e la luce in questo periodo buio. Buon compleanno, il tuo papà”.

Nel frattempo, stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, tramite i suoi legali, “Basciano ha posto il divieto a Sophie di mostrare la figlia in volto, e dunque non può più monetizzare con sua figlia sui social. Da ora fino ai 18 anni. Stessa cosa di Fedez e Chiara”.