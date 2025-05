Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, all’interno della Casa si erano create due fazioni, una delle quali, capitanata da Lorenzo Spolverato, era composta da Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Un’alleanza che, una volta terminato il reality, si è però sgretolata. Shaila ha scaricato Lorenzo durante la finale dello scorso 31 marzo, e Chiara e Zeudi non si parlerebbero più. Inoltre, come rivelato da Biccy, tra le due ex amiche ci sarebbe anche stato uno scontro social, e il motivo del contendere sarebbero i regali dei fan.

Dopo la finale del Grande Fratello, le fan di Zeudi Di Palma hanno aperto diverse raccolte fondi per l’ex gieffina (anche una da 50mila euro, equivalente del montepremi che si è aggiudicato Jessica Morlacchi), e le hanno anche fatto moltissimi regali. A quanto pare, però, alcuni di questi arrivati a casa di Zeudi erano anche per Chiara, che però si è lamentata di non averli mai ricevuti, e sul suo canale broadcast ha scritto: “Ciao ragazzi! in tanti mi state chiedendo il mio indirizzo per poter inviare dei pensieri. Questo è il mio unico indirizzo ufficiale dalla quale ho ricevuto e posso ricevere. Qualsiasi altro indirizzo a cui abbiate spedito purtroppo non ho notizia. Grazie a tutti!”.

Dopo il messaggio della fidanzata di Alfonso D’Apice, diversi utenti hanno accusato Zeudi di essersi tenuta i regali, e l’ex gieffina ha deciso di fare una diretta per spiegare la situazione: “Scusate, ma voglio iniziare la diretta proprio così. Perché ho tutti qui i regali non miei che devo dare a persone con cui ho fatto questa meravigliosa esperienza del Grande Fratello, ad alcune persone già ho dato quello che dovevo dare. Anzi, se fossero stati dei regali super costosi, probabilmente mi sarei mossa prima, ma per tanti impegni li ho qui. Poi comunque, ecco, voglio dire, il mio numero di cellulare le persone lo hanno, quindi invece di scrivere su Instagram sarebbe sempre più carino chiamare. Però vabbè, evidentemente il social fa un po’ più…”.