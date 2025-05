Lo scorso aprile, Manuel Bortuzzo è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e ha dichiarato che una tra Jessica e Clarissa Selassiè avrebbe chiesto al suo legale di ritirare la denuncia fatta a Lulù: “Una delle sorelle prima del processo ha parlato con il mio legale e gli ha chiesto di togliere la querela, ha detto ‘ti prego noi non sappiamo come difenderla, chiedi a Manuel di togliere la denuncia’. E ci credo che non sapevano come difenderla, perchè anche loro sapevano che la sorella aveva sbagliato. Ma secondo loro posso mai ritirare tutto?”.

L’avvocato di Lulù, però, ha smentito la versione fornita da Bortuzzo, ed ha anche aggiunto che le tre sorelle potrebbero denunciarlo. Ieri, ospite del podcast Seconda Vita di Gabriele Parpiglia, Jessica Selassiè ha rivelato che la denuncia a Manuel Bortuzzo ci sarà per davvero. Per la vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip, le parole dell’atleta paralimpico sono gravissime e diffamatorie.

“Ho sentito cosa ha detto su di me. Che poi a voler essere precisi ha detto “le sorelle”, quindi non si capisce bene se ero io o Clarissa.Però il riferimento pare fosse a me in particolare. Comunque ha detto che io sarei andata dai suoi legali a chiedere se per favore era possibile togliere la denuncia a Lulù in quanto i nostri legali non erano in grado di poter difendere mia sorella, perché ovviamente, come insomma è andato lui a dire in televisione, la ragazza era ne aveva fatte troppe, era tutto troppo grave, il reato era grosso e quindi noi non avevamo prove sufficienti a sopportare la nostra causa. Solamente mi dispiace per lui, il fatto non sussiste, non è mai avvenuto”.

Jessica Selassiè: "Abbiamo denunciato Manuel Bortuzzo"

“Io non ho mai parlato con gli avvocati di Manuel e lui, tra l’altro parla di un in televisione di un episodio mai accaduto in un giorno in tribunale dove lui non era nemmeno presente e credo che sia un fatto gravissimo, tant’è che comunque con i nostri legali abbiamo deciso di denunciare perché comunque non puoi andare a raccontare cose mai successe. Cioè un conto è che tu dica “Ah, mi hai fatto quello, quell’altro” che già comunque è grave, senza prove, in più una roba di questo genere, una diffamazione troppo pesante. Se ho mai tentato un approccio con i legali di Manuel Bortuzzo per tentare di chiedere, eliminare la denuncia fatta nei confronti di mia sorella? No, mai successo. I nostri legali ci hanno chiesto proprio di non aver rapporti con l’accusa da quando c’è stata poi la denuncia e noi abbiamo mantenuto quella linea sempre.

Abbiamo denunciato perché la situazione relativa a queste parole è diffamatoria. Abbiamo preso tutte le carte e ovviamente arriverà al mittente. Perché Bortuzzo ha detto una cosa del genere? probabilmente per far credere un po’ di più che lui è la vittima, per passare sempre po’ per il bravo ragazzo che comunque lui ha semplicemente denunciato quello che gli è accaduto e che non ha fatto niente di male. Questo è un po’ il filone narrante, no, della suo del vittimismo”.