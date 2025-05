Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva condiviso su Instagram una segnalazione che parlava di un incontro “segreto” tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due ex concorrenti del Grande Fratello sarebbero stati visti entrare nello stesso hotel di Milano a distanza di qualche minuto l’una dall’altro.

“Ciao, ti scrivo per segnalarti una cosa: stanotte Lorenzo e Shaila sono stati visti entrare nello stesso hotel di Milano, ma a distanza di qualche minuto l’uno dall’altra. Prima è arrivato lui, in una macchina anonima, con cappellino e cappuccio della felpa tirato su. Poi è arrivata lei in taxi, anche lei vestita in modo simile, con cappellino e cappuccio. Sono entrati separatamente”.

A quanto pare, questo incontro c’è stato per davvero. A rivelarlo è stata la stessa ex velina durante una diretta su TikTok. Shaila ha raccontato che lei e Lorenzo si sono visti e che hanno avuto un confronto, al termine del quale hanno messo entrambi un punto definitivo alla loro storia d’amore.

“E’ finita ragazzi, ma non è finita male. Abbiamo riso tanto, ci siamo abbracciati… E’ stato bello, è stato bellissimo. Abbiamo parlato di alcune cose sulle quali non saremo mai d’accordo, però per il resto siamo rimasti, almeno per me, in buona. Nel senso che non c’è astio, anzi c’è rispetto e rimarrà il bello e l’affetto. Ci siamo chiariti su delle cose, ma non siamo amici, perché l’amicizia è un parolone, è difficile rimanere amici con una persona con la quale c’era un sentimento, però magari a lungo andare un giorno che ognuno si farà la propria vita, perché no…”.