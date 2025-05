Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, all’interno della Casa si erano create due fazioni, una delle quali, capitanata da Lorenzo Spolverato, era composta da Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Un’alleanza che, una volta terminato il reality, si è però sgretolata. Shaila ha scaricato Lorenzo durante la finale dello scorso 31 marzo, e Chiara e Zeudi hanno discusso per via dei regali dei fan. A quanto pare, però, la fidanzata di Alfonso D’Apice non ha avuto problemi solo con la Miss Italia, ma anche con Shaila, che nella giornata di ieri – rispondendo ai suoi fan – si è lasciata andare ad alcune rivelazioni.

Durante una diretta, i sostenitori dell’ex velina le hanno chiesto perché non seguisse più Chiara su Instagram. La ballerina napoletana ha spiegato che la Cainelli avrebbe fatto delle cose che non le sono assolutamente piaciute.

“Come mai non la seguo più? Ho smesso di seguire alcune persone perché non condividevano il mio pensiero e facevano cose che non mi piacevano. Diciamo che non ho bisogno di tante persone attorno se non… ci sono state delle cose che non mi hanno fatto piacere e basta, Però alla fine c’è rispetto e tranquillità”.