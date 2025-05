Helena Prestes e Javier Martinez sono senza dubbio la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello, e adesso, distanza di poco meno di due mesi dalla conclusione del reality show, starebbero pensando di allargare la famiglia. La scorsa settimana, il settimanale Nuovo li ha infatti beccati all’uscita di una farmacia dove poco prima avevano acquistato un test di gravidanza, anche se in molti hanno sentito puzza di paparazzata già pianificata. Dello stesso avviso è anche Shaila Gatta: “Ci sono cose che devono rimanere nel privato – ha detto l’ex velina durante una diretta sui social -, altrimenti non sarebbero cose riservate. Sennò facevamo la live e chiamavano il paparazzo, tanto chiunque chiama i paparazzi. A Milano li trovi…”.

Per i fan di Helena e Javier non ci sono dubbi: le parole di Shaila rappresentano una frecciatina indirizzata proprio alla coppia. Gli stessi sostenitori della modella brasiliana e del pallavolista argentino hanno poi tirato in ballo una paparazzata - secondo loro “organizzata” - risalente allo scorso anno, proprio con protagonista l'ex velina. Durante una puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini mostrò a Perla Vatiero le foto di Mirko Brunetti proprio in compagnia di Shaila Gatta ad un evento mondano: “Qui Mirko è con tale Shaila Gatta, una nota velina di Striscia la Notizia. Sono stati ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”.

Durante l’ultima edizione del GF, Shaila aveva fatto cenno proprio a quella paparazzata: “Lo sai che uscì uno scoop mio con Mirko? Sì, ma non era vero”.