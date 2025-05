Nei giorni scorsi, durante una live su TikTok, Shaila Gatta ha rivelato che lei e Lorenzo Spolverato si sono incontrati dopo il Grande Fratello: “E’ finita ragazzi, ma non è finita male. Abbiamo riso tanto, ci siamo abbracciati… E’ stato bello, è stato bellissimo. Abbiamo parlato di alcune cose sulle quali non saremo mai d’accordo, però per il resto siamo rimasti, almeno per me, in buona. Nel senso che non c’è astio, anzi c’è rispetto e rimarrà il bello e l’affetto. Ci siamo chiariti su delle cose, ma non siamo amici, perché l’amicizia è un parolone, è difficile rimanere amici con una persona con la quale c’era un sentimento, però magari a lungo andare un giorno che ognuno si farà la propria vita, perché no…”.

Alcune ore dopo, Lorenzo ha annunciato che avrebbe fatto una diretta per raccontare la sua verità, e lo ha fatto. Ieri sera, il modello milanese ha messo un punto definitivo alla sua storia d’amore con Shaila. Spolverato ha dichiarato che la relazione è finita, che non c’è nessuna speranza che possano tornare insieme, ed ha anche chiesto alle fan di evitare di nominare l'ex fidanzata nelle sue live. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.

Lorenzo: "Con Shaila è finita definitivamente"

“Non leggo tutto, però sono accorrente di tante cose, per questo voglio dire la verità. Io confermo che la situazione con Shaila è chiusa, definitivamente. Io voglio andare avanti con la mia vita e i miei progetti, superando ovviamente questa delusione. La delusione è fatta di tanti sentimenti, io credo che ognuno di voi nella vita abbia provato la delusione. Non voglio entrare nei dettagli, io questo lo faccio non per giustificarmi, ma perché mi hanno insegnato ad avere rispetto per le persone. Voi che avete creduto nel nostro percorso, nel nostro amore, avete il diritto, secondo me, di sapere qualcosa in più, la verità. Quindi io mi prendo la responsabilità di fare questo discorso e credo che molti di voi abbiano il diritto di sapere qualcosa di più. Ecco perché ho fatto tutto questo, perché al contrario capisco che anche a me darebbe fastidio seguire qualcuno e non sapere la verità”.

Lorenzo Spolverato: "Non inviate più regali"

“Questa qui è la realtà dei fatti, senza infangare nessuno. E comunque sì, la tutela, da parte mia c’è sempre stata, e qui ora posso dirvi, non devo spiegazioni a nessuno. Quindi chiedo a chi mi vuole bene davvero, e in tantissimi mi avete dimostrato di volermi bene, di evitare di parlarmi di lei. Dico evitare, non è un obbligo, perché non decido io, perché non metto delle regole, non sono nessuno per farlo, però se mi volete bene, mi aiutate. Evitare di parlarmi di lei, perché sono molto carine le cose che mandate, però effettivamente non mi aiutano ad andare avanti, non mi aiutano a superare questa delusione.

Ogni giorno arriva una carrellata di tag, e se mi volete bene evitate di fare anche questo. I regali per noi… Raga, risparmiate i soldi, perché posso dirvi che avete già fatto tanto, troppo, avete già fatto abbastanza, e credo che questi soldini possiate tenerveli in tasca. E ve lo dico proprio col cuore, perché sono cose che, per quanto mi riguarda, finiscono tutte in una box sotto il letto. Quindi onde evitare di spendere. Tanto la mente è fatta di ricordi e il cuore di emozioni, molti ricordi ci rimangono dentro, non servono i regali, e poi ci avete regalato veramente tante cose, tanto che a un certo punto la mia casa era invasa, invasa, da tutti questi regalini. Voi risparmiate di soldi e io risparmio di salute. Non c’è più un noi, non c’è più una possibilità, mi dispiace tanto, non voglio sapere più nulla, rimane un ricordo bello, ma pur sempre un ricordo passato. E ovviamente, come tutte le cose, bisogna andare avanti. I libri iniziano e finiscono, i film iniziano e finiscono, la vita inizia e finisce, così come i rapporti”.