Shaila Gatta diventa una rapper per rispondere agli hater. In questo nuovo dissing, la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello si è rivolta a tutti quelli che l’hanno attaccata pesantemente da quando ha concluso la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

“È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cos’hai passato? Puoi non essere d’accordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice. Quest’Italia ultimamente sta un po’ degenerando, tanta istigazione all’odio, ma davvero stiamo facendo? Nel paese in cui viviamo alla gogna c’è la donna giudicata in ogni caso, pure per una minigonna. Nel 2025 giudicata per uno spacco, vorresti mettertelo tu il vestito e pure il tacco. L’invidia è una brutta bestia, per il vestito, ma soprattutto per quello che ho sotto”.

Shaila si è poi rivolta direttamente anche a tutti i “gossippari” che spesso riportano notizie senza prima sottoporle ad un’attenta verifica: “Se prima ci stavo male ora mi faccio due risate quando leggo le Fake news di gossipari acchiappa like massacrano me di continuo, mi dispiace cucciolini, io leggo solo Il Mattino”.

La ballerina napoletana ha così concluso il suo sfogo: “Tutti a repostare la frase più emotiva, sempre pronti a farmi la morale, ho 30 anni di vissuto riprodotti nel mio cuore, il vostro pensiero principale è associarmi solo all’amore. C’è chi pensa che io pensi che cerchi approvazioni dall’esterno, cercano il pelo dentro all’uovo, siete ghiaccio come inverno, non si può piacere a tutti, chi mi ama qui mi segue, chi pensa sempre al giudizio alla lunga lo si vede, la cattiveria viene e va come l’acqua con il sapone, mangiatevi questo limone”.