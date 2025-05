Tra i naufraghi che si sono ritirati e quelli che sono finiti in infermeria, il cast de L’Isola dei Famosi si è in sostanza dimezzato. In sole tre settimane, hanno già lasciato l’Honduras Angelo Famao, Leonardo Brum, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino e Antonella Mosetti. E a questi sei ritiri potrebbero aggiungersene altri.

Nel corso dell’ultima puntata di 100X100 Parpiglia, programma in onda su Studio 100, Gabriele Parpiglia ha rivelato che due naufraghe potrebbero salutare definitivamente Playa Dos nelle prossime ore: “Mi hanno appena detto che ci potrebbero essere due nuovi ritiri. Questo mi è stato detto ora. E poi mi hanno anche aggiunto che queste due naufraghe non stanno bene. Mai come quest’anno c’è così tanta gente che lascia il gioco e dispiace perché non avete idea dei problemi che questo porta a chi lavora. Quando uno se ne va è un danno enorme, dovete pensare che poi la produzione deve sostituire con altri naufraghi che devono fare di corsa visite, vaccini, controlli. Devi trovare persone fisicamente pronte, che abbiano la disponibilità, non è facile”.

Ma chi sono le due naufraghe in questione? Una è quasi certamente Carly Tommasini, che ha accusato un malore lo scorso weekend ed è stata portata in infermeria. Stesso destino condiviso anche da Teresanna Pugliese che, però, in meno di 24 ore ha fatto ritorno dai suoi compagni di avventura. Lo scorso lunedì, anche Dino Giarrusso ha lasciato temporaneamente la playa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, salvo poi farvi rientro in serata.

Per due naufraghi che potrebbero tornare in Italia, ce ne sono tre che nella puntata di questa sera sbarcheranno in Honduras: la modella marocchina Ahlam El Brinis, l’ex fidanzata di Spadino e volto di Italia Shore Jasmin Salvati, e l’illusionista ed ex concorrente di Pechino Express Jey Lillo.