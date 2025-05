Helena Prestes, tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello, vuole approfittare dell’enorme popolarità scaturita dalla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini per monetizzare. Sul suo account Instagram, infatti, ha creato un canale a pagamento per i fan, ma la scelta della modella brasiliana non è stata condivisa da una fetta dei suoi sostenitori. Il costo per l’abbonamento, pari a 3 euro al mese, ha fatto storcere il naso agli Heleners/Helevier.

Helena è così finita nella bufera: da un lato è stata attaccata dai suoi stessi fan delusi, dall’altro da quelli di Zeudi di Palma, che hanno colto la palla al balzo per sparare a zero sull’acerrima rivale della lor beniamina che, è bene sottolineare, ha chiesto 300 euro per un tatuaggio di tre centimetri. Ed è proprio in merito a questa cifra monstre che la Prestes ha tirato una stoccata, lamentandosi anche dell’odio ricevuto nelle ultime ore.

“È ormai da circa quattro anni che mi diverto a creare e condividere contenuti. Ma cosa cambia adesso? Ho un abbonamento da 3 euro al mese, su cui pago anche le tasse… e c’è chi si lamenta? Dovrei forse mettere l’abbonamento a 300 euro solo per offrire qualche contenuto esclusivo? Sto preparando il Reel di benvenuto, ma è semplicemente un modo per poter condividere di più, in maniera più personale. È anche un test: se vedo che i contenuti esclusivi vengono condivisi altrove, allora non saranno più esclusivi… e in quel caso li toglierò. Ma per ora proviamo: sono felice e curioso di vedere come andrà!”.