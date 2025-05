A partire da lunedì 2 giugno, tutti i programmi di Canale 5 si fermeranno per la consueta pausa estiva, lasciando spazio al nuovo palinsesto.

Federica Panicucci andrà in vacanza e al suo posto arriverà Morning News con Dario Maltese, mentre nel pomeriggio arrivano le soap. Myrta Merlino saluterà il pubblico di Pomeriggio 5 (forse per sempre), e Maria De Filippi celebrerà la fine di Uomini e Donne in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri. Al loro posto arriveranno due serie: La Forza Di Una Donna e Forbidden Fruit. Nel preserale ci sarà Gerry Scotti con le nuove puntate di Caduta Libera, mentre in access prime time Antonio Ricci sostituirà Striscia la Notizia con una nuova edizione di Paperissima Sprint.

Poi, spazio a Temptation Island con Filippo Bisciglia a partire da giovedì 3 luglio, e a Battiti Live con Ilary Blasi e Alvin in arrivo da lunedì 7 luglio. Il venerdì, invece, torneranno le repliche di Ciao Darwin.