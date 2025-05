Uomini e Donne nell’access prime time di Canale 5? E’ questo il possibile scenario ipotizzato da Davide Maggio.

“Se, infatti, ad alternarsi con Striscia la Notizia sembra destinata La Ruota della Fortuna, ciò impone, come vi ho già scritto, che il preserale trovi un altro timoniere (e un altro quiz?) per sostituire Gerry Scotti che potrebbe arrivare a presenziare tre slot consecutivi (preserale, access, prima serata) qualora La Ruota partisse già dalla stagione autunnale – scrive il giornalista -. Il problema ancor più grave, tuttavia, sta nei nomi dei provinati per la sostituzione: inadatti, a parere di chi vi scrive, per la conduzione di un quiz! Alcuni perché palesemente votati all’intrattenimento, altri perché troppo freschi per presidiare uno slot importante come il preserale senza nessuna certezza pregressa, altri per… palese incapacità.

E allora perché non lasciare il preserale a Scotti con La Ruota della Fortuna e puntare in access su un caposaldo della rete che macina ascolti persino nelle repliche in access su La5, oltre a riscuotere i migliori dati relativi alla Total Audience? Uomini e Donne potrebbe essere la scelta giusta o quanto meno un esperimento più che sensato per riaccendere la prima serata di Canale 5”.