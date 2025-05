L’attesa sta per terminare. Domenica 18 maggio andrà in onda in prima puntata su Canale 5 la finale della ventiquattresima edizione di Amici. Dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci (che ha scatenato una vera e propria rivolta sui social), in gara sono rimasti due cantanti e tre ballerini: TrigNo (team di Anna Pettinelli), Antonia (team di Rudy Zerbi), Alessia (team di Alessandra Celentano), Daniele (team di Alessandra Celentano) e Francesco (team di Emanuel Lo). Tra questi cinque allievi c’è il vincitore di Amici 24.

Nei giorni scorsi, ai prof della scuola è stato chiesto chi secondo loro vincerà il talent show. Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano si sono trovati d’accordo e hanno detto che secondo loro trionferà Francesco. Secondo Anna Pettinelli, invece, sarà TrigNo ad alzare la coppa. Per Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi a portare a casa il montepremi di 150mila euro sarà invece Alessia.

Secondo gli scommettitori, Francesco è totalmente fuori dai giochi (dovrebbe essere lui il primo eliminato), e subito dopo c’è Daniele. Sugli altri tre finalisti, invece, i siti di scommesse sono divisi: per Sisal vincerà TrigNo, seguito da Antonia e Alessia. Altri portali danno invece per favorita Antonia, con Alessia e TrigNo rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Sisal

TrigNO 2,75

Antonia 3,25

Alessia 3,50

Daniele 4,00

Francesco 16,00

Planet Win

Antonia 2,40

Alessia 3,25

TrigNO. 4,00

Daniele 4,00

Francesco 17,00

GoldBet

Antonia 2,50

Alessia 3,00

TrigNO 3,50

Daniele 4,00

Francesco 16,00