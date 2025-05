La storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nata durante l’attuale edizione di Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele. A distanza di alcune settimane dalla scelta, i due sono andati a convivere a Roma poiché non riuscivano a stare lontani.

“E’ stato tanto emozionante, sentire un po’ l’odore di casetta. Insieme, è stato veramente strano. Quando siamo entrati in camerino da me ho pensato: ‘Oddio, ma noi ci possiamo stare in camerino insieme?’. Ognuno ha i suoi spazi ma lui si deve sentire a casa sua”, aveva dichiarato l’ex tronista.

Se la coppia è apprezzata da molti, c’è anche chi non la ama particolarmente. Nelle ultime ore, Martina ha deciso di replicare ad un commento negativo di Rosi, per tanti anni presenza fissa tra le gradinate del pubblico del dating show di Maria De Filippi.

“Basta sempre a pubblicizzare ma goditi la vacanza”, ha scritto. La risposta di Martina non si è fatta attendere: “Rosi non fai piu parte del pubblico per commentare il tuo parere non interessa a nessuno, è finito il sogno. Basta”.