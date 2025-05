Nel giorno della partenza per l’Honduras di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi aveva salutato in lacrime il compagno: “Il mio piantino me lo sono fatta, da quando sono diventata madre piango per tutto, sono una donna dilaniata”.

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, a Pierpaolo gli è stato detto delle lacrime della compagna, e di come stia vivendo lui la distanza Giulia. L'inviato de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere che è un tema che lui e la Salemi hanno affrontato, pensando soprattutto al figlio Kian che è nato da poco: “Kian mi mancherà moltissimo come anche Giulia e i miei genitori. Leonardo, il mio primo figlio, vive a Miami quindi diciamo che siamo già rodati con la distanza, anzi dall’Honduras mi avvicino un po’ a lui. Abbiamo deciso insieme e non abbiamo avuto dubbi, qualche paura sì ma nessun dubbio sul fatto che fosse un’occasione da cogliere”.

L’ex vippone ha poi fatto sapere che lui e Giulia sono una squadra, e che condividono tutto: “Quando vinciamo, lo facciamo insieme, sempre pronti a sostenerci l’uno con l’altro. Siamo complici, ci aiutiamo a vicenda”.

Nel corso dell'intervista, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato che, come tutti, ha affrontato delle difficoltà nella vita ma non si è mai lasciato scoraggiare: “Penso che rimboccandosi le maniche si possa comunque arrivare agli obiettivi preposti. Bisogna avere pazienza e cercare di salire sui treni giusti al momento giusto, proprio come è successo adesso per me con L’Isola dei Famosi”.