Pierpaolo Pretelli è sbarcato in Honduras, dove sarà impegnato per oltre un mese nelle vesti di inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Prima di imbarcarsi per il volo che lo avrebbe condotto nel resort honduregno nel quale soggiornerà durante l’intera durata del celebrity survivor condotto da Veronica Gentili, la sua compagna, Giulia Salemi, ha realizzato un vlog con le ultime 24 ore trascorse in sua compagnia e in quella di loro figlio, il piccolo Kian.

Prima della partenza, Giulia e Pierpaolo hanno fatto un pranzo con il cibo italiano, che con tutta probabilità mancherà molto sull’isola. È stata proprio l’influencer italo-iraniana a condividere sui social uno scatto del pranzo in cui mostrava lei e il suo compagno con la descrizione: "UIltimo pranzetto pre partenza”. Mentre, a sua volta, Pierpaolo aveva condiviso delle clip in cui raccontava: “Valigia quasi pronta, con il sole che c’è in Honduras bisogna proteggersi ed idratarsi”. E poi ancora, facendo riferimento alla storia della fidanzata, aveva detto: “Prima di partire un po’ di italianità, quanto mi mancherà questa pasta”.

I due momenti più toccanti del video, però, sono stati quelli in cui la Salemi non è riuscita a trattenere le lacrime mentre la sua dolce metà aveva appena terminato di preparare ciò che gli sarebbe servito per il viaggio, e le lacrime di Pretelli è scoppiato mentre cullava il piccolo Kian.

Clicca QUI per il video completo