Dopo i rumor delle ultime settimane e lo scoop lanciato dal settimanale Chi, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato ufficialmente la gravidanza dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Attraverso un post sui social, la coppia ha anche spoilerato sesso e nome del bebè: si tratta di una femminuccia e si chiamerà Priscilla.

Giulia De Lellis, dopo aver scoperto che il settimanale Chi aveva dato in esclusiva la notizia della sua gravidanza, aveva replicato in maniera stizzita: “Invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito, ma la bellezza di questo vestito la vedete?!”.