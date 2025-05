Durante il festival della tv di Dogliani, Carlo Conti ha parlato della nuova edizione di Tale e Quale Show, confermando che tornerà il prossimo settembre. Chiacchierando con i giornalisti, il conduttore ha anche confermato in blocco la giuria. Ci saranno Giorgio Panariello, Cristiano Maglioglio e Alessia Marcuzzi. Per il primo sarà l’ottava edizione, per il secondo la quarta e per la terza, invece, la seconda.

Il cast è in via di definizione, e tra i papabili potrebbero esserci e Katia Ricciarelli, Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style, Patrizia Pellegrino, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Manila Nazzaro, Milena Miconi, Rosanna Banfi, le Karma B e una delle sorelle Selassié (Clarissa o Jessica).

Intanto, nella giornata di ieri Deianira Marzano ha rivelato che Shaila Gatta, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, si starebbe preparando per sostenere il provino per Tale e Quale Show. L’ex velina è stata inoltre accostata a Ballando con le Stelle, ma non in qualità di concorrente bensì di maestra.