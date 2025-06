Lo scorso venerdì è andata in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri, che ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Cristina Ferrara. Intervistati dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, i due hanno raccontato com’è stato il loro percorso all’interno del programma e quali sono i loro progetti futuri.

“Cristina ha spiegato di aver lasciato il suo lavoro in un centro medico a Milano e di essere tornata a Salerno per dedicarsi ad alcuni progetti nell’ambito del design - si legge su IsaeChia -. Una scelta che ha anche favorito il rapporto con Gianmarco, dal momento che in questo modo riescono a vedersi con maggiore facilità. Proprio Steri ha raccontato ciò che è accaduto dopo la scelta, scherzando sul fatto che i genitori di Cristina volessero subito partire per Roma e raggiungerli per festeggiare insieme”.

E ancora: “I due hanno poi raccontato come è stato stare insieme la prima volta senza telecamere: Gianmarco ha ammesso di aver provato un po’ di imbarazzo, mentre Cristina ha affermato che pur essendosi sentita a disagio inizialmente, poi è stato naturale ritrovarsi a parlare insieme.

Steri ha anche svelato il momento in cui ha capito di provare un interesse reale per Cristina: inizialmente, infatti, il tronista era intrigato dalla ragazza, che però avvertiva distaccata. È stato solo quando le ha letto una lettera personale che le cose sono cambiate. La Ferrara, invece, ha raccontato di averlo capito nei primi giorni che hanno trascorso insieme lontani dalle telecamere”.