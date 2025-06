Il Codacons ha richiesto la squalifica immediata di una naufraga de L’Isola dei Famosi. La concorrente in questione è Jasmin Salvati che, alcuni giorni fa, in occasione di un acceso scontro con Chiara Balistreri, ha accusato quest’ultima di aver parlato in tv del suo caso di violenza subìta esclusivamente per un ritorno d’immagine.

Dopo l’intervento della famiglia della Balistreri, che ha chiesto alla produzione l’assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell’ex volto di Italia Shore, adesso il Codacons ha chiesto la squalifica della concorrente.

Il Codacons chiede la squalifica di Jasmin Salvati

“Chiediamo Alla R.T.I. S.p.A., in persona a procedere immediatamente all’eliminazione della concorrente Jasmin Salvati dal programma L’Isola dei Famosi, in quanto responsabile di gravi dichiarazioni che ledono la dignità delle donne, alimentano stereotipi pericolosi e contribuiscono a perpetuare la cultura della violenza e della discriminazione di genere“, si legge sulla nota stampa diffusa da Codacons.

Chiediamo altresì l’adozione di misure concrete e strutturate volte a prevenire il ripetersi di simili episodi, tra cui la formazione obbligatoria per il personale e i concorrenti sui temi della violenza di genere, della comunicazione responsabile e del rispetto della dignità umana; la pubblicazione di una formale rettifica e di scuse pubbliche, da parte della produzione e della rete televisiva, rivolte alle vittime di violenza e all’opinione pubblica, a tutela della sensibilità collettiva e della correttezza comunicativa nonché l’impegno a rispettare rigorosamente i principi sanciti dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, nonché le disposizioni normative e le raccomandazioni internazionali in materia di tutela delle donne e contrasto alla violenza di genere”.