Al Grande Fratello, sembra essersi creata una profonda frattura nel rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes. La modella brasiliana ha confidato ad alcuni coinquilini del muro eretto dal pallavolista argentino, il quale non pare essere intenzionato a ricucire lo strappo.

“E’ venuto a parlare, sembra che si sia offeso, poi è venuto al tavolo e chiedeva il permesso e non capivo. Gli ho detto che non volevo rimanere litigata con lui, avevamo già parlato, ora è complicato, se lui non vuole più parlare di noi non ne parliamo, già mi è capitato che non mi parlasse così una volta, gli ho detto che secondo me lui non è così, però io vedo anche altri atteggiamenti, preferirei parlare con lui”, ha spiegato Helena durante una conversazione avuta con Eva Grimaldi e Mariavittoria Minghetti. Anche quest’ultima, da sempre amica di Javier, ha puzecchiato il coinquilino: “Non so perché ma nel momento in cui gli rispondi male lui vede nero, è come se non riuscisse a tirare giù quel muro, non si può arrivare a un determinato modo con lui, è come se si sentisse soggiogato”.

Al termine della puntata andata in onda lunedì sera, Javier si era rifiutato di avere un confronto con Helena, precisando che non intende più schierarsi dalla sua parte. “È un no oggi, domani, dopodomani, tra una settimana, tra un mese”, aveva sottolineato il pallavolista a chi gli chiedeva di confrontarsi con la modella brasiliana. “Con questa persona non ci parlerò mai più, sono d'accordissimo con quello che dice Jessica: è una provocatrice e non voglio cascarci”, aveva aggiunto Martinez.

Intanto, nelle ultime ore sta circolando sul web un video mai mostrato in precedenza, nel quale si vedono Helena e Javier scambiarsi effusioni durante la notte. “Ma che è sta roba, da dove esce, perché abbiamo inediti di questa portata?”, ha commentato un utente. E ancora: “Una chimica e complicità innegabile... Peccato per le paure e l'orgoglio di lui”.