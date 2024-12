Durante la finalissima di Ballando con le Stelle si è verificato l’ennesimo colpo di scena di questa edizione. Ad inizio puntata, infatti, Milly Carlucci ha annunciato l’assenza di Guillermo Mariotto: “Come potete vedere stasera Guillermo non è qui con noi. Purtroppo si è infortunato, sembra uno scherzo, ma è la verità. Ci ha anche mandato il certificato medico e abbiamo visto di che infortunio si tratta. Si è fatto male ad una gamba ed ha problemi anche ai legamenti”.

Nel frattempo, alcune testate giornalistiche hanno fatto sapere che il giurato è stato avvistato sulla sedia a rotelle. Il settimanale Chi ha rivelato che lo stilista è stato visto in aeroporto a Roma mente era sulla sedia a rotelle e veniva assistito dal personale aeroportuale: “Abbiamo un retroscena sullo stilista. Questa mattina, all’aeroporto di Fiumicino, è stato visto mentre veniva assistito dal personale e trasportato su una sedia a rotelle. La conduttrice ha letto poco fa al pubblico il comunicato che rivela l’infortunio e la conseguente assenza del giudice per la finale”.

Adnkronos, invece, ha fatto sapere che Guillermo si trovava a Riad per lavoro e che è scivolato, ferendosi al ginocchio. Anche la nota agenzia di stampa ha confermato che Mariotto è stato avvistato in sedia a rotelle: “A Riad, dove era andato per motivi di lavoro, lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni è scivolato e la caduta gli ha provocato un trauma al ginocchio. Stamattina a Fiumicino è stato visto accompagnato dal personale dell’aeroporto su una sedia a rotelle, come ha appreso l’Adnkronos”.