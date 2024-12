Ieri sera, nel corso della finalissima di Ballando con le Stelle (a trionfare sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice), Alberto Matano ha preso la parola per ringraziare Milly Carlucci.

“Vorrei dire una cosa, perché per me questo è stato un anno speciale qui. Perché sono sempre stato qui seduto, ma questa volta sono anche stato a ballare. E per queste ragioni vorrei ringraziare tutta la squadra, coloro che mi hanno accompagnato nel ballo, ma sento anche dal profondo di ringraziare la signora della televisione, te! Perché io devo dire che se tutto quello che vediamo qui, questa magia assoluta che è Ballando Con le Stelle, che è un grande successo di Rai Uno da 19 anni è perché c’è tutto il lavoro, l’amore e la dedizione che mette questa donna. E quindi grazie a te per questo magico regalo”.

Visibilmente emozionata, la Carlucci ha ringraziato Matano per le belle parole. Poco dopo, la conduttrice si è commossa ed ha spiegato perché ama così tanto Ballando con le Stelle: “Alberto tu così mi fai commuovere. Grazie veramente di cuore. La cosa meravigliosa di questo lavoro è avere loro, questi straordinari maestri appassionati e questi concorrenti che sono disposti a qualunque sacrificio pur di dare sempre il massimo. Io sognavo di fare questo da ragazzina ed essere qui oggi è aver realizzato il mio sogno. Quindi io sto vivendo quello che ho sognato di fare. In questo senso per me non c’è cosa più bella al mondo e sono così grata. Quindi non c’è sacrificio che sia troppo grande proprio per questo motivo. E adesso però devo riprendermi”.